Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
27.10.2021 - 08:34 | Son Güncelleme: 27.10.2021 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Etiketler : koronavirüs,fahrettin koca,
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