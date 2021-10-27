Türkiye Gazetesi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörlüğü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne 22 Ekim’de ataması iptal edilen öğretim üyesi Zehra Zulal A.L. hakkında, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis merkezine ifade vermeye gelen Zehra Zulal A.L. "dolandırıcılık" ve "evrakta sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı. Zehra Zulal A.L.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DOÇENTLİK BELGESİ NEDENİYLE ATAMASI İPTAL OLDU

ASÜ Rektörlüğü'nden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.

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