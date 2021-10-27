Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 21 Ekim’de başlattığı operasyon devam ediyor. Mehmetçik 16.30 sularında Kartal Tepe Bölgesi’ni savaş uçakları ve sınır hattındaki otobüslerle yoğun ateş altına aldı. Gece komando ve özel birliklerin helikopterlerle indiği bölgeyi ablukaya alan Mehmetçik, 22 Ekim'de karadan ilerlemeye başladı, şiddetli çatışmalar yaşandı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALA GETİRİLDİ

Özellikle tünel şeklinde bir mağarada kalabalık bir grup terörist kıstırıldı. Bölgenin etrafı sarıldı. "Teslim ol" çağrılarına ateşle karşılık veren çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kaçamayacaklarını anlayan çok sayıda örgüt mensubu da teslim olmak zorunda kaldı. Kartal Tepe bölgesi, şimdiye dek örgütün etkin olduğu bir bölgeydi. Irak'ın kuzeyindeki üs bölgeleri ve sınır hattındaki birliklere yapılan saldırıların eleman kaynağıydı.

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM'den geçti Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak ve Suriye’ye sınır ötesi operasyon yetkisini iki yıl daha uzatan tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.