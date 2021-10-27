Niğde'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu E.E'nin Niğde'de olduğu edildi.
Bor ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ şüphelisi Adana'da yakalandı Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
DEAŞ'tan ABD üssüne dronlu saldırı ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun terör örgütü DEAŞ’a karşı kullandığı Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan Al-Tanf Üssü’ne insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.