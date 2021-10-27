Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik gerçekleştirdiği “Tek Vatan Harekatı” esnasında Kanada hükümeti, Türk SİHA’larının oynadığı büyük rol sebebi ile tarafını Ermenistan'dan yana seçerek Türkiye’ye ambargo kararı almıştı. Alınan kararla beraber Türk SİHA’ları için ürün tedarikinde bulunan L3 Wescam ve Telemus Systems gibi bir dizi Kanadalı şirketlerin, Türkiye’ye savunma ürünleri ihraç etmesi engellenmişti.

ZARAR ETTİLER

Kanada’nın Türkiye’ye yönelik ambargo kararı, Kanadalı şirketlerin milyonlarca dolar zarar etmesine sebebiyet verdi.

GELİR SAĞLAYAMAYARAK BATTILAR

Ürünlerinin tek kullanıcısı TUSAŞ olan Telemus Systems şirketi ise 2021 yılının ilk 7 ayı içerisinde hiç gelir sağlayamayarak battı.

İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİLER

Telemus Systems; uluslararası pazarda operasyonel destek için İstihbarat, Gözetleme ve Keşif (ISR), karşı önlem sistemleri, süitlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminden sorumluydu. Şirket, 24 Ağustos 2021 tarihinde iflasını ilan etti.

640 BİN DOLAR BORÇLARI BULUNUYOR

Telemus Systems’in iflas ettiği tarihte üzerinde kayıtlı olan borçların miktarı ise 638.600 dolar civarında. Bu borçların 120.900 doları CM Computer adlı bir şirkete iken kalan 330.100 dolarlık borç ise şirkette görevli işçilerin maaşlarından oluşuyor.

SİHA’LARDA YERLİ GÖZ

SİHA'larda kullanılan ve Kanada tarafından satışı yasaklanan elektro optik kameralar ASELSAN tarafından üretiliyor. İHA kamerası CATS ile Türk savunma sanayinin bu alanda artık hiçbir ülkeye bağımlılığı da kalmadı.

Kırgızistan: SİHA’lar yakında ülkemize gelecek Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Türkiye’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar satın aldıklarını ve bunların yakın zamanda teslim edileceğini açıkladı.

Etiyopya ve Fas SİHA'ya talip oldu Ukrayna ve Polonya’nın ardından Afrika ülkeleri de Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA’lar için sıraya girdi. Etiyopya ve Fas, SİHA almak istediğini Ankara’ya iletti.

Nijerya, Türkiye'den SİHA satın alacak Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları dünyayı cezbetmeye devam ediyor. Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından bu kez Nijerya, teröre karşı verilen mücadelede kullanmak üzere Türkiye'den SİHA tedarik edeceklerini duyurdu.