Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
Bakan Varank TOGG için tarih verdi: 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasada Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu projenin değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı olduğunu belirterek, "Otomobil 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak, 2023'ün ilk çeyreğinde de piyasada olur" dedi.
Türkiye’nin otomobili TOGG’dan yeni paylaşım! Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) yeni paylaşımıyla prototip test süreçlerinin planlanan doğrultuda ilerlediğini duyurdu. Yapılan paylaşımda TOGG’daki değişimler dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Farasis Enerji CEO'sunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG iş ortağı Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Farasis Enerji'nin CEO'su Keith Kepler'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ve TOGG Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.
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