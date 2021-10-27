Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile Türkiye'ye gelen Çad Milli Savunma ve Gaziler Bakanı Yaya Brahim ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdoğan: Çad'la askeri alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile görüştü. Erdoğan "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad'la askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız."dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sırp mevkidaşını ağırladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile görüştü.