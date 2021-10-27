Türkiye Gazetesi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK'ya bir darbe daha buldu. Güvenlik güçleri, teröristlere sahte pasaport temin eden şebekeye operasyon düzenledi. Bu kapsamda Diyarbakır ve İstanbul'da belirlenen 13 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 şüpheli yakalandı. İkametgahlarda dijital veriler, örgütsel doküman ve tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si serbest kaldı.

Mossad ajanlarına MİT vurgunu! 4 ilde Türkiye aleyhine çalışan 15 kişilik Mossad şebekesi, MİT'in operayonu ile yakalandı.

MİT tarafından Metina'da operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya çifte operasyon. Gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda PKK/KCK mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'ten olduğunu söyleyip emekli doktora kabusu yaşattı Antalya’da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Operasyon Amiri olarak tanıtan şahıs, emekli doktoru kandırarak 1 milyon TL'sini almaya çalıştı. Polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.