Türkiye Gazetesi

Bir sabah arkadaşları tarafından odasında ölü olarak bulunan ve ölümünün arkasındaki ismin Ümitcan Uygun olduğu iddiaları ile gündeme oturan Esra Hankulu davasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin iddianameyi kabul etti. kabul edilen iddianamede, Hankulu'nu öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un "ağırlaştırılmış müebbet", iki sanığın ise "suç delillerini gizlemekten" 5 yıla kadar hapsi talep edildiği öğrenildi.

ÜMİTCAN CİNAYETTEN, DİĞER İKİ SANIK DELİL KARARTMAKTAN YARGILANACAK

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, Hankulu'na yönelik bir eylemlerinin olmadığını, ölümüne ilişkin bilgilerinin bulunmadığını iddia etti. Dosyanın delilleri arasında yer alan Adli Tıp Raporunda Hankulu'nun, künt kafa travmasına bağlı iç kanaması sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi. İddianamede sanık Ümitcan Uygun'un Hankulu'nu öldürdüğü, diğer iki sanığın ise suç delillerini kararttıkları ifade edildi.

Bu kapsamda sanık Uygun'un, "kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi" kasten öldürme suçundan "ağırlaştırılmış müebbete", tutuksuz sanıklar Furkan G. ve Dilan C'nin de "suç delillerini karartmaktan" 5 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Sanıklar, 19 Ocak 2022'de Ankara 9. Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

​Ankara'nın Mamak ilçesindeki evde Esra Hankulu'nun ölümüne ilişkin Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre Mamak ilçesi Akdere semtindeki eve, 3 Ağustos'ta ihbar üzerine giden emniyet güçleri, Esra Hankulu'nun (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay gecesi Hankulu ile aynı evde kalan sanıklar Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C. gözaltına alındı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yeni gelişme: Taksici Uygun'u yalanladı! Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra evde ölü olarak bulunan Esra Hankulu'nu olayında yeni bir gelişme yaşandı. Uyandığında Hankulu'nun hayatta olduğunu iddia ederek kendisine taksi çağırdığını söyleyen Uygun'un sözleri taksici tarafından yalanlandı. Eve taksiyi Hankulu'nun değil Ümitcan Uygun'un çağırdığı ortaya çıktı.

Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı Ankara'nın Mamak ilçesinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu En son Ümitcan Uygun’la görüştükten sonra ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun ölüm nedeninin kafa travmasına bağlı iç kanama olduğu belirlendi.