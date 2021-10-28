Türkiye Gazetesi

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Ankara'nın kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Millet Bahçemizin açılış töreni nedeniyle sizlerle birlikteyiz.

Yıldırım Beyazıd'ın Hüseyin Gazi'nin ve nice gönül sultanının, nice kahramanların şehrine işte böyle bir eser yakışırdı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına erken bir armağan olarak gördüğümüz bu eser, şehircilik kültürümüzü yaşatacak örnek bir projedir. Dev bir projenin en önemli kısımlarından birini oluşturan Başkent Millet Bahçesi 700 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Başkent Millet Bahçemiz her yaştan insanımıza hitap eden imkanlara sahiptir. Millet Bahçemizde içinde binlerce kitabı olan bir Millet Kıraathanemiz olacak. Tohum merkezi, binicilik ve etkinlik çayırları, spor sahaları, açık hava sineması, su gösteri havuzu gibi bölümler de Millet Bahçemizin içinde yer alıyor. İçinde 5 bin kişilik konferans salonu da bulunuyor. Cami, sanat atölyeleri, sağlık merkezi gibi alanlarla bir eser kazandırdık. Millet Bahçemiz rengarenk çiçeklerin, çeşit çeşit meyve ve sebzelerin yetiştirileceği bir bostana da sahiptir.

Özel günlerimizi ve bayram törenlerini de Millet Bahçesi'ndeki alanda hep birlikte gerçekleştireceğiz. Amacımız Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan şehircilik kültürümüzün en güzel örneklerini burada yaşatmaktır. Burası çocuklarımızın cıvıltılarıyla, gençlerimizin kahkahalarıyla çınlayan, Başkentimize gelen misafirlerimizi buluşturan yılın 365 günü yaşayan bir mekan olacaktır.

Millet Bahçemizin bakımına, temizliğine ve güvenliğine katkıda bulunan Altındağ Belediyemizi de özellikle kutluyorum, teşekkür ediyorum. 4 gün boyunca burası konserler, söyleşiler, at binme, uçurtma gibi etkinliklerle adeta bir festival alanına dönüşecektir. Burası artık sadece bir Başkent değil aynı zamanda her alanda ülkemizin geleceğine istikamet veren çok yönlü bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz yeşil kalkınma hedefimizin lokomotifi de Ankara olacaktır.

Son seçimlerde ülkemizin 81 iline 81 milyon metrekare Millet Bahçesi kazandırma sözü vermiştik. 66 milyon metrekarelik alana sahip 404 millet bahçemizin 111'ini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Söz verdiğimizden daha fazla Millet Bahçesi'ni milletimize kazandırmış olacağız. 4 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde 21 Millet Bahçesi yapıyoruz.

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