Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde ve BM İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 26'ncı Taraflar Konferansı'na (COP26) katılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, G20 Roma Zirvesi’ndeki görüşmelerde, liderlerin, koronavirüs salgını gölgesinde yaşanan ekonomik toparlanma, küresel ekonomi ve sağlık alanındaki gelişmeler, iklim değişliği, çevre, sürdürülebilir kalkınma ile mülteci krizi gibi konular ile G20’nin bu konular özelinde oynayabileceği rollere dair görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nin ardından Glasgow'da katılacağı 26'ncı Taraflar Konferansı Dünya Liderler Zirvesi’nin ilk günü olan 1 Kasım’da hitaplarını gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın anılan zirveler kapsamında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İstanbul'a yeni millet bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını söyledi.



Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın G20 Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Bu konuda, Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi.