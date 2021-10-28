Türkiye Gazetesi

Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;



Cumhuriyeti kuran ruh bugün aynı irade ve kararlılıkla yaşıyor. Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz' iradesi, hepimiz için yol göstericidir. Bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyoruz. Polatlı'da top sesleri duyulurken milletvekilleri Meclis'i terk etmediyse, 15 Temmuz'da da aynısı yaşanmıştır. Yüce Meclisimiz 2 kere gazi olmuştur.



ŞEBNEM ŞİRİN CİNAYETİ

Şebnem Şirin hunharca katledildi. Kadın cinayetleri bizi kahretmeye devam ediyor. Bu canilerin içinde bulundukları kültürel ortam, onları teşvik eden çeşitli kodlar, birçok alanca güçlü bir mücadele verilmesi gerektiğini gösteriyor. Kadına dönük şiddetin, insanlığa dönük şiddet olduğunun anlatılması çok boyutlu bir çalışmayı gerektiriyor.

Son olarak Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere yüce Meclis'e getirildi. Burada 'hayır' oyu veren partilerin dayanaksızlığı ile karşı karşıya kaldık.



CHP'NİN TEZKEREYE HAYIR KARARI

Son olarak Irak ve Suriye'deki askeri varlığımız için bir tezkere yüce Meclis'e getirildi. Burada 'hayır' oyu veren partilerin dayanaksızlığı ile karşı karşıya kaldık. DEAŞ ve PKK ile mücadele edildi. Geçmişte YPG PKK Türkiye'ye niye saldırsınlar diyenler bugün tezkereye hayır oyu vermişlerdir. Silahlı kuvvetlerin orada olmaya devam etmesi elzemdir. Türkiye'nin sınır güvenliği açısından ne kadar hayati olduğu bu süre içinde bir kere daha görülmüştür. Tezkere milli güvenliğimize gösterdiğimiz hassasiyettir.



Geçmiş zamanlarda CHP birçok konuda anlaşmazlığımız olsa bile, milli güvenlik konusunda yüksek hassassiyet gösterirdi. Yüksek sesle hayır oyu vereceklerini söylediler, ve verdiler de. Milletimiz bunu değerlendirecektir. Bu ibretlik bir durumdur, savrulma yaşadılar.

AFRİKA VE AZERBAYCAN ZİYARETLERİ

Afrika'da yatırımlar yapıyoruz, insani faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Afrika'ya ziyaretlerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycan ziyaretinde bölge ülkelerine güçlü ve pozitif mesajlar vermiştir. Ayrı bir tarihi fırsat penceresi Ermenistan için sunulmuştur. Makul bir ülke gibi davranırsa, bölgedeki istişare grubuna dahil edilecektir.

BÜYÜKELÇİLERİN GERİ ADIM ATMASI

Türk yargısına müdahale olarak biz açıklamamızı yaptık. Türkiye egemen bir devlettir. Hiçbir şekilde böyle uslubu kabul etmeyeceğimizi ortaya koymuştuk. Gösterdiğimiz irade açık ve nettir. Pek çok büyükelçi ile çalıştık, birçoğı ile emekli olduklarında bile temasımız sürüyor. Ülkeler arasında birbirini eleştiren dönemler yoğunlaşabiliyor. Bu dönemlerde bile, bir büyükelçi diplamatik başarısını ortaya koyararak, hep görevini doğru yapmış oluyor, hem ülkesinin temsilini doğru yapmış oluyor. Ama bu son olayda yapılan iş, diplomatların saygınlığına uygun bir iş değildir.