Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaşım yaptı.
“Adana ikinci doz aşı oranında yüzde 75’in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız”
Aşılama hızla devam ediyor! Mavi il sayısı 24 oldu Sağlık Bakanlığınca, koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı hızla devam ediyor. Bu kapsamda iki doz aşılama oranında nüfusunun yüzde 75’i ve üzerine ulaşan il sayısı 24 oldu.
23 il aşılamada mavi kategoride Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Isparta'da ikinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini duyurdu.