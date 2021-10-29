Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin uyarıları sonrası Kars, Ardahan ve Sivas’ta kar yağışı yaşandı. Yağışla beraber sürücüler zor anlar yaşandı.

SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

Kent merkezlerinde sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra da etkisini arttırarak devam etti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

Kars’ta başlayan kar yağışı sonrası Sarıkamış'ta kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 15 santimetreye ulaştı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Ardahan'daki kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar karla kaplanarak sürücülere zor anlar yaşattı.

BEYAZA BÜRÜNDÜ

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası da Eğriçimen Yaylası beyaza büründü.

Karın tadını yine çocuklar çıkarttı.

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