Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yılı ufukta belirmişken, Türkiye'yi tökezletmeyi amaçlayan hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İstanbul'a yeni millet bahçesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir millet bahçesi kurulacağını söyledi.
Erdoğan'dan 'AKM' paylaşımı: İftiralara rağmen yeniledik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi binasının yıllardır süren türlü engellemelere rağmen yenilendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yenilenen Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının açılışına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, "#AKMyeniden" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Yıllardır türlü engellemelere, tezviratlara, iftiralara ve oluşturulmak istenen çalkantılara rağmen yeniden inşa ettiğimiz Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını, hamdolsun bugün yapıyoruz. Ülkemize, İstanbul'umuza ve kültür sanat camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan paylaşımında, AKM'ye ilişkin bazı görsellere de yer verdi.
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