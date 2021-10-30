Türkiye Gazetesi

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya indi.

Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

ULUSLARARASI KURULUŞLARDAN TEMSİLCİLER DE KATILACAK

İtalya’nın dönem başkanlığını yaptığı ve bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilecek olan G20 Liderler Zirvesi’ne, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı G20 ülkelerinin devlet ya da hükûmet liderlerinin yanı sıra, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kuruluşlardan lider ve temsilciler de katılacak.

Geçen yıl Suudi Arabistan’da yüz yüze yerine video konferans yöntemiyle bir araya gelen liderler, Japonya’nın Osaka’da düzenlediği 2019 zirvesinden bu yana ilk kez Roma’da yüz yüze görüşecek.

Zirveye ilk gelen liderlerden biri ABD Başkanı Joe Biden oldu.

ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson gibi birçok liderle görüşme yapması planlanıyor.

Dünyanın önde gelen ekonomilerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi, liderlere ikili temaslarda bulunma fırsatı da sunuyor. Gündemin sıcak konuları isepPandemi, iklim krizi ve mülteciler.

G20'de hedef, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin maliye ve sağlık bakanları, dünya nüfusunun yüzde 70'inin 2022 ortasına kadar koronavirüse karşı aşılanmasını sağlamak üzere adımlar atacaklarını açıkladı.

G20 Liderleri, Roma'da bir araya geliyor Koronavirüs salgını nedeniyle iki yıllık aranın ardından yüze buluşacak olan dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin lideri, Roma'da zirvede bir araya gelecek.