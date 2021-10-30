Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Siirt’in Kurtalan ilçesindeki esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’in dükkânına girdiği bir esnaf “Dilimiz, kimliğimiz inkâr ediliyor. ‘Kürdistan’ inkâr ediliyor. Şu an sizin bulunduğunuz yer ‘Kürdistan’dır” dedi. İyi Parti lideri ise tepki vermek yerine “Sen burasını Kürdistan diye tariflersen, tarifleyebilirsin. Başkası için de farklıdır” cevabını verdi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Diyalog, sosyal medyada tepki gördü. Cemil Taşkesen adlı esnaf hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan soruşturma başlatıldı. Taşkesen akabinde gözaltına alındı. Zanlı, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.



Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette C.T.adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.’yi adresinde gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen C.T. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır” denildi.

AKŞENER İKTİDARI ELEŞTİRMİŞTİ

Kuzey Irak’ta Barzani yönetimi, mart ayında Türkiye’nin bir kısmını da içine alan sözde Kürdistan haritasını içeren pul bastırmıştı. Siirt’te esnafa sessiz kalan Akşener o dönem “Barzani’ye göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu; Misak-ı Millî’nin yarısı aslında Kürdistan’mış. Bizler bu durumdan rahatsız olurken bu arkadaşların çok büyük tepki vermeleri gerekiyordu” diyerek iktidarı eleştirmişti.

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