Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Talha Türkoğlu, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kolçak, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Uysal ile Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ulaş Karaca görevlerinden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına, Halil Erdoğan atandı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Davut Eker getirildi.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine, Hacı Mehmet Günay ve Yahya Baba atandı.

Suriye-Irak tezkeresi Resmi Gazete'de Türk askerinin Irak, Suriye ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılması kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı "2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.