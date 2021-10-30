Türkiye Gazetesi

Marmaray Bostancı durağında saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gebze yönüne gitmekte olan Marmaray treni Bostancı istasyonuna yaklaştığı esnada bir kişi iddiaya göre tren raylarına atladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede henüz kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

SEFERLER GECİKMELİ OLARAK YAPILIYOR

Öte yandan, yaşanan olay sebebiyle Marmaray'da seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kadıköy’de pes dedirten hırsızlık: Otomobillerden hırsızlık yapıp Marmaray’la kaçtı ​Kadıköy’de otomobillerden hırsızlık yapan ve gözaltına alınan şüpheli “otodan hırsızlık” suçundan tutuklandı. Öte yandan, şüpheli şahsın hırsızlık yaptıktan sonra Marmaray’ı kullanarak kaçtığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaray'da bir kişi raylara atladı, feci şekilde hayatını kaybetti İstanbul'da Marmaray Pendik İstasyonu'nda bir kişi raylara atladı. Trenin altında kalan şahıs feci şekilde can verdi.