Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nin ardından Nuvola Kongre Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, zirve, Joe Biden görüşmesi, göç sorunu ve Avrupa ordusu tartışmaları gibi birçok konuya değindi. Biden görüşmesinde, F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusunun gündeme geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm." dedi.

İklim değişikliğiyle mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevreyi en fazla kirleten ülkelerin düzensiz göçle mücadeleye harcadığı miktar, iklim değişikliğiyle mücadeleye ayırdıklarından 2 kat fazla, bu utanç verici"

ABD Başkanı Biden ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de bulunan terör örgütleri PKK/PYD'nin Amerika'dan aldıkları destekler konusunda kendilerine üzüntümüzü ilettik." dedi.

ABD'nin terör örgütlerine silah desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonraki süreç inanıyorum ki böyle devam etmeyecektir." şeklinde ifade etti.

ABD ile F-16 görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu veya yeni F-16'lar verilmesi konusu gündeme geldi. Savunma bakanlarımız süreci takip ediyorlar.

Bu konuyla ilgili Sayın Biden'ın olumlu yaklaşımını gördüm."

Afganistan'dan yeni göç dalgası

Erdoğan, "Tedbirlerimizi alıyoruz, bu noktada da yüklü göçe kapılarımızı açma niyetinde değiliz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(AB'nin kendi ordusunu kurma tartışmaları) Bu olabilecek bir proje değil, mümkün değil." dedi.

G-20 zirvesinde diplomasi trafiği: Erdoğan Macron ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İtalya’nın Başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi başladı.

Roma'da kritik zirve: Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da gerçekleşen görüşmesi sona erdi.