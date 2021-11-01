Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli’de meydana gelen zincirleme kazada 7 araç birbirine girdi. Ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

ARACI ARIZALANDI

Edinilen bilgilere göre kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı'nda sabah 08.30 sıralarında yaşandı. Bir sürücü aracının arızalanması sonucu, sol şeritte durmak zorunda kaldı.

ÖNDE DURAN ARACA ÇARPTI

Bir başka araç ise arızalı aracı görünce yolda durdu. Ancak arkadan gelen otomobil sürücüsü yağmurun de etkisiyle kayganlaşan yolda duramayarak önde duran araca çarptı.

“HERKES BİRBİRİNE ÇARPTI”

Kazaya karışan sürücülerden biri, "Ben vurmamak için durdum. Vurmadım. Arkadan gelen bana vurdu. Daha sonra herkes birbirine çarptı. Ben de tam göremedim" dedi.

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle caddede trafik de oluştu. Bölgeye gelen trafik ekipleri, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

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