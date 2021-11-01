Türkiye Gazetesi

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, İtalya ziyareti sonrası Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"MACRON, DEDEAĞAÇ'TAKİ ÜSSÜ SAHİPLENEMEDİ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin konuşan Erdoğan, "Yunanistan ve Fransa arasında yapılan anlaşma uyarınca Yunanistan Fransa'dan Rafale uçak alıyor, fırkateynler alıyor. Diğer taraftan olası çatışma durumunda belli açılardan Yunanistan ile beraber etme yönünde bir anlaşma gerçekleştirdiler. Bu tablo Doğu Akdeniz ve Ege'deki jeostratejik dengeyi ne yönde etkileyebilir?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Sayın Biden’a da Macron’a da bu konuyu söyledik. Dedik ki bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafale ile ilgili de “Onların parası var” dedi. Dedim ki “Bak seni aldatıyorlar. Bunların parası falan yok. Sadece Batı’ya 400 milyar avro borcu olduğunu biliyorum.” “Paraları var” dedi. Her şey para! Tabi bir de üs meselesi var. Ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız.

"YUNANİSTAN, İSRAİL, KIBRIS RUM KESİMİ OLMAYACAK! ŞARTIMIZ BU"

"Libya ile ilgili Berlin Konferansının bir benzerini Paris’te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. Bizim oraya ısrarla eş başkan olarak gelmemizi istiyor. Dedim ki “Berlin’de zaten biz bu konferansı yaptık. Kaldı ki buraya bazı davetleriniz var; mesela Yunanistan, mesela İsrail, mesela Kıbrıs Rum kesimi… Bunların katılacağı bir Paris Konferansına biz katılamayız.” Durdu ve “Bir çalışma yaptırsak bunun üzerinde, özel temsilciler belirlesek” dedi. Ben de “Şartımız bu, bir defa bunlar olmayacak. Eğer Yunanistan buraya gelecekse özel temsilci falan da göndermeye gerek yok. Burada çok ısrarcı durumundaysanız özel temsilcileriniz kim, bunları da görelim ama burada Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Rum kesimi olacak olursa bunu zaten yapamayız” dedim. Birincisi bu. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz, arkadaşlar aralarında görüşme yapacaklar. Fakat tabi bu şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi süresince çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan’dan G-20 dönüşü çarpıcı açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. Biden ile görüşen Erdoğan, "F-16 tedarikini müzakere ettik. Bu konuda da kendilerinden olumsuz bir yaklaşım görmedim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi dünya basınında Medya kuruluşları G-20 çerçevesinde Erdoğan-Biden zirvesini aktardı. Dünyanın gözünün Roma'da olduğu Erdoğan-Biden zirvesi ile ilgili haberler basında geniş yer buldu.