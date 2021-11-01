Türkiye Gazetesi

TOGG’dan Türkiye’nin Otomobili’ne ilişkin "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye’de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı. Fonksiyonel prototiplerimizi güvenlik, termal, dayanım, dinamik ve performans testleri için akredite test merkezlerine gönderdik" ifadeleriyle yeni bir video paylaşıldı.



İSTANBUL PARK PİSTİNDE TEST EDİLDİ

Kısa sürede yoğun ilgi gören videoda, TOGG mühendislerinin aracı sıfırdan başlayarak sürüşe hazır hale getirdiği ve aracın İstanbul Park pistinde test edildiği görülüyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasının 4,8 saniye olduğu aktarılan videoda, bu değerin araçta sürücüyle birlikte toplam dört yolcu varken elde edildiği bildirildi. Öte yandan, TOGG Prototip Atölyesi'nde üretilen prototiplerin test için akredite test merkezlerine gönderildiği öğrenildi.



Bakan Varank TOGG için tarih verdi: 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasada Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu projenin değişen otomotiv endüstrisine Türkiye'nin bir cevabı olduğunu belirterek, "Otomobil 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacak, 2023'ün ilk çeyreğinde de piyasada olur" dedi.



Türkiye’nin otomobili TOGG’dan yeni paylaşım! Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) yeni paylaşımıyla prototip test süreçlerinin planlanan doğrultuda ilerlediğini duyurdu. Yapılan paylaşımda TOGG’daki değişimler dikkat çekti.