Türkiye Gazetesi

ABD donanmasına ait LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi'nden İstanbul'a geldi. Gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti. Ardından USS Mount Whitney, Sarayburnu Limanı'na demir attı. Limanda polis ekipleri de güvenlik tedbiri aldı. İstanbul'da üç gün kalacak olan savaş gemisi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacak.

Gine Körfezi'nde yük gemisini ele geçirmek isteyen korsanlara Rus savaş gemisi müdahale etti Afrika'nın güneybatısında yer alan Gine Körfezi'nde Togo’dan Kamerun’a giden yük gemisini ele geçirmeye çalışan korsanlara, bölgede görev yapan Rusya’ya ait Koramiral Kulakov adlı savaş gemisi tarafından müdahale edildi.

Çin-Tayvan arasındaki gerilim artıyor! Halk ise savaşı umursamıyor Tayvan ve Çin arasında ipler geriliyor. Son zamanlarda hemen hemen her gün Çin hava kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağı Tayvan hava sahası üzerinde uçuyor. Aynı zaman Çin ordusu da geniş çaplı tatbikatlar gerçekleştiriyor.