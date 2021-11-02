Türkiye Gazetesi

İtalyan basını, Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi. Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera,Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Bütün sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı. Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı" ifadesini kullandı.

"ERDOĞAN, ÜÇ ETKENDEN AVANTAJ SAĞLADI"

La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin-Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu" değerlendirmesi yapıldı.

"TÜRKİYE - İTALYA İLİŞKİLERİ YUMUŞADI"

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi. Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

"ERDOĞAN İÇİN BAŞARILI, MACRON İÇİN KÖTÜ GEÇTİ"

"Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan" değerlendirmesi yapıldı. Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de yoğun diplomasi trafiği yürüttü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'nın başkenti Roma'da yapılan G20 Liderler Zirvesi süresince çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’da G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20'de önemli görüşmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bu yıl Roma'da düzenlenen G20 Liderler zirvesinde diğer devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Ruthe ve Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.