Türkiye Gazetesi

Selçuk BÖKE

Hava savunması konusundaki güvenlik açığını kapatmak için yoğun bir mesai harcayan Türkiye, hava savunma şemsiyesini tamamlamak üzere üç farklı süreç yürütüyor. Rusya’dan alınan S-400'lerin yanı sıra yerli hava savunma sistemi HİSAR Projesi’nde çalışmalarını hızlandıran Türkiye, diğer taraftan Fransa-İtalya ortaklığıyla geliştirilecek SAMP-T için de iş birliği yapıyor.

SAMP-T DÜĞÜMÜ G20’DE AŞILDI

Fransa'nın siyasi engellemeleri ile bir süredir donan SAMP-T süreci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşmesinden sonra yeniden başladı. Türkiye, SAMP-T’ uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin üretimi için Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu EUROSAM şirketi ile ASELSAN ve ROKETSAN ortaklığında çalışmalar yapılacak.

SAMP-T, dünyanın gelişmiş savunma sistemleri arasında gösteriliyor. Sadece İtalya ve Fransa'nın savunma envanterinde bulunan SAMP-T sistemleri daha önce Türkiye, Almanya, İsveç, İspanya, Polonya ve Hollanda’ya operasyonel görevler için konuşlandırıldı. SAMP-T sistemi, bir lançerde 8 füze taşıyabiliyor. Hedef belirlendikten sonra 10 saniye içinde tüm füzeler ateşlenebiliyor. Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki tehditlere karşı koyma kabiliyetine sahip.

S-400’DE ORTAK ÜRETİM

Öte yandan ABD’nin baskılarına rağmen S-400 konusunda geri adım atmayan Ankara, Rusya ile ikinci S-400 anlaşmasına yakın olduğu açıklamıştı. İkinci anlaşmada ortak üretim ve teknoloji transferi olacağına işaret edilirken, S-400’ün ortak üretimi, teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerlileştirme adımlarının atılacağı belirtiliyor. Ortak üretim kapsamında ise S-400 füzelerin bir kısmının Türkiye’de üretilmesinin de gündemde olduğu ifade ediliyor.

SİPER 2023'TE ENVANTERDE

Türkiye’nin üçüncü adımı ise her türlü hava tehdidine karşı koruma sağlayacak HİSAR grubu projesi. Projenin ilk iki halkasını oluşturan alçak irtifa savunma sistemi HİSAR-A+ bütün unsurlarıyla TSK’ya teslim edilirken, projenin orta irtifa sistemi HİSAR-O + ise testleri başarıyla geçerek seri üretim aşamasına geldi. HİSAR projesinin son halkasını oluşturan uzun menzilli hava savunma sistemi HİSAR-U (SİPER) için ise çalışmalar Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde TÜBİTAK-SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN bünyesinde devam ediyor.

SİPER’in 2023 sonunda TSK’nın envanterine alınması planlanıyor.

Hisar'dan iki müjde birden! Seri üretime geçiyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR A+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, HİSAR O+ Hava Savunma Füze Sistemi'nin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini bildirdi.

İkinci parti S-400’ler Türkiye’de üretilecek Türkiye’ye geçtiğimiz yıl getirilen S-400’ün ilk partisinin doğrudan alım şeklinde olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, ikinci S-400 paketinde teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağını vurguluyor.