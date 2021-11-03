Türkiye Gazetesi

2018 yılından itibaren kira artışı, 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE ortalaması yüzde 17,09 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranları da belirlendi. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen yüzde 17,09 kira artış oranı olarak belirlendi.

KİRA ARTIŞ ORANI 17,09 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %17,09

Zam bedeli: 170 lira

Zamlı kira bedeli: 1.170 lira

Merkez Bankası Başkanından enflasyon raporu açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda, TCMB, 2021 sonu enflasyon tahmininin yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellediğini duyurdu.

