Türkiye Gazetesi

Trafikte makasa atarak video çeken ve videoda da güvenlik güçlerine küfür eden şahısların yakalanmasına yönelik Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmada, küfür eden ve videoyu paylaşan şahıslar kısa sürede tespit edilerek Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alındı.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

GBT kontrolünde araç sürücüsü T.Ü.'nün kasten yaralama, tehdit, hakaret, taksirle yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından birçok kaydının olduğu, sosyal paylaşım sitesinden paylaşım yapan K.K.'nın ise kasten yaralama, tehdit, hakaret suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şahıslar, 'Kamu görevlisine hakaret, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

3 BİN 457 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Ayrıca araç sürücüsüne makas atmak, emniyet kemeri takmamak, sağa dönüş kuralına uymamak, görüşü engelleyecek cisim kullanmak, yaya geçidinde yavaşlamamak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, araçta yazı, resim, logo bulundurmak, yüksek sesli müzik yayını yapmak, trafik işaret levhalarına uymamak, yakın takip yapmak ve trafik güvenliğini bozacak diğer ihlallerden olmak üzere toplam 11 maddeden 160 ceza puanıyla 3 bin 457 TL ceza uygulanırken, ehliyetine de 2 ay el konuldu.

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