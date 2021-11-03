Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın Konya'da düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan video mesajında özellikle gençlere yönelik çağrılarda bulundu.

TÜRK MİLLETİNİN ÖZÜNDE VAR

Bu yıl "fikirden girişime" temasıyla yapılan zirveye görüşleri, değerlendirmeleri, birikimleri ve ürünleriyle katkı veren tüm katılımcılara teşekkürlerini sunan Erdoğan, girişimciliğin Türk milletinin özünde var olan bir özellik olduğunu belirtti.

“HERKESE ÇOK ÖNEMLİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Gerekli altyapıyı, eğitimi, imkanı sunduklarında milletin her ferdinin girişimcilik ve yenilikçilik konusunda son derece üretken olabildiğini bildiklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Küresel yönetim ve ekonomi sisteminde köklü bir değişimin yaşanmaya başladığı şu dönemde bu hasletimiz önümüze çok büyük fırsatlar getiriyor. Geçtiğimiz 19 yılda, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde 2023 hedeflerimize ulaşarak ve ardından 2053 vizyonumuzu hayata geçirerek bu fırsatları değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Yeşil Kalkınma Devrimi ile ilk müjdesini verdiğimiz yeni vizyonumuzun şekillenmesinde kamudan özel sektöre herkese çok önemli görevler düşüyor.”

“GENÇLERİMİZDEN ÇOK BÜYÜK BEKLENTİMİZ VAR”

Küresel üretimde gençlerin çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Küresel üretim ve lojistik merkezlerinin yeniden oluştuğu dijitalleşme ve teknoloji temelli bir ekonomi işleyişinin güçlenmeye başladığı bir süreçte yapılan zirvenin, hepimiz için yol gösterici sonuçların doğmasına vesile olacağına inanıyorum. Bu çerçevede özellikle gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var. Batı ülkelerinin nüfusunun yaşlanmaya başladığı, doğuda hala eğitim ve altyapı sorunlarının çözülemediği bir dönemde ülkemiz Türkiye, gençlerinden aldığı güçle geleceğine umutla baktığı bir yerde durmaktadır." açıklamasında bulundu.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN İNŞASI İÇİN HEPİMİZE İLHAM VERECEKTİR”

Erdoğan, yaşadıkları her tecrübe ve atlattıkları her badirenin milletin hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını perçinlediğini aktardı. "Anadolu'daki ilk devletimiz Selçuklu'nun kadim başkenti Konya'da düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için hepimize ilham verecektir." ifadesini kullanan Erdoğan, zirvenin başarılı geçmesini diledi.

Erdoğan, Girişimci İşadamları Vakfı ile Türkiye Gençlik Vakfı başta olmak üzere hayırlı programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

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