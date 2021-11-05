Türkiye Gazetesi

Metetoroloji'den gelen şiş ve pus uyarısının ardından, İstanbul semalarında şişli hava etkisini gösterdi. Görüş mesafesi Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta yer yer 30 metreye kadar düştü. Bunun üzerine İstanbul Boğazı’nda şehir hatları seferleri ve İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Üsküdar, Kadıköy ve Beşiktaş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Beşiktaş-Kadıköy arasındaki vapur seferleri saat 11.00'den itibaren karşılıklı olarak iptal edildi. Seferlerin sisin etkisini kaybetmesinin ardından tekrar başlayacağı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden dolayı gemi geçişleri saat 10.35'te çift yönlü askıya alındı.

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