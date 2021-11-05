İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sayesinde PKK terör ördütünün çözülmesi hız kazandı. İkna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.
SENE BAŞINDAN BU YANA TESLİM OLANLARIN SAYISI 176'YA ÇIKTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Irak ve Türkiye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 176'ya yükseldi" ifadelerine yer verildi.
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teslim oldu Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de, 1917 rakımlı tepeye düzenlediği nokta operasyonda mağarada saklanan 4 PKK'lının silahlarını bırakarak teslim oldu. Bölgeye helikopterle inen Mehmetçik teröristlere "teslim ol" çağrısı yaptı. 4 terörist silahlarını bırakarak teslim oldu.
Bu yıl 143 terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.