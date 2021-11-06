Türkiye Gazetesi

Türk silahlı unsurları teröre geçit vermiyor. Bu kapsamda yapılan başarılı operasyonlara bir yenisi de Tunceli'de eklendi. Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında terör örgütlerine yönelik operasyonda 4 sığınağın imha edildiği açıklandı.

ÇOK MİKTARDA YAŞAM MALZEMESİ VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

"Şehit Uzman Çavuş Emre Üçkan" adı verilen operasyonda, güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama tarama faaliyetinde teröristlerce kullanıldığı belirlenen 4 sığınak tespit etti.

İmha edilen sığınaklardaki aramalarda 211 kaleşnikof mermisi, 60 elektrikli fünye, DVD oynatıcısı, 50 metre dağcı ipi, dinamo, 2 dikiş makinesi, 30 pil, 5 panço, 3 adet 120 litre jelikan bidon, 16 not defteri, metabo marka 1500 wattlık hilti, 5 hilti ucu, rotaryhammer marka 850 wattlık hilti, 2 küçük hilti ucu, 2 delme murcu, mutfak tüplü soba, 2 radyo, elektronik devre kartı, 150 metre sera naylonu, 30 kalem pil, mont, 2 battaniye ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Yüksekova kırsalında sığınak ele geçirildi Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında tespit edilen 1 sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teröristlere ait 979 sığınak imha edildi! İçişleri Bakanlığı geçen yıla oranlar yüzde 51 artış göstererek 2021 yılında 979 sığınak, mağara ve yer altı deposu imha edilip çok sayıda da mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.