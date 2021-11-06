Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir süredir etkili olan yoğun sis neredeyse faciaya yol açacaktı. Sis nedeniyle görüş alanının kısıtlanması sonrası Kadıköy-Ortaköy seferini yapan vapur, aynı güzergahta giden başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı. Son anda dikkatle önlenen kaza bir facianın yaşanmasının önünü kesti.

TEHLİKE SONRASI VAPUR ÜSKÜDAR'A DEMİRLENDİ

Yoğun sisin görüldüğü İstanbul'da dün Kadıköy-Ortaköy seferini yapan bir vapur, başka bir vapurla çarpışma tehlikesi yaşadı. Vapurun, tehlikenin ardından seferini tamamlayamayarak, Üsküdar iskelesine demirlediği öğrenildi.

"SIFIR SIFIRA GERÇEKTEN TEĞET GEÇTİ"

O anları vapurdan görüntüleyen Fatih Ural, AA muhabirine olayın gerçekleşme anını şöyle anlattı:

"Dün saat 18.00 civarında Kadıköy'den Ortaköy'e gitmek için vapur iskelesine geldim. Oradaki görevliler önce seferlerin iptal olduğunu söylediler. Vatandaşları geri göndermeye başladılar. Sonra kararlarını değiştirip seferlerin açıldığını, binebileceğimizi söylediler. Bindik. Çok sis vardı gerçekten. Bir anda yanımızdaki vapur belirdi. Herkes korkudan bir yerlere sarılmaya başladı. Ben de hemen çekim yapmaya başladım. Sıfıra sıfır, gerçekten teğet geçti. Ondan sonra zaten kaptanımız Üsküdar'a bizi bıraktı, seferler de iptal oldu."

İstanbul'da deniz ve hava ulaşımına sis engeli İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuşlar bir süre yapılamadı.

İstanbul güne sisle başladı: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez hale geldi İstanbul’da dün gece etkisini göstermeye başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Dün gece sis nedeniyle birçok noktada trafik yoğunluğu oluşurken, vapur seferleri ve lig maçları ertelenmek zorunda kaldı. Sabah saatlerinde de etkili olan sis sürücülerin görüş mesafesini düşürdü. 15 Temmuz Şehitler köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.