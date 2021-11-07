Şehit yakını Tahir Gümren'e küfrettiği gerekçesiyle tepki çeken İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti.
Türkkan'ın bu kararı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine aldığı bildirildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu söyleyen Tahir Gümren, Akşener ve İYİ Parti'lilere tepki göstermiş, ardından da Lütfü Türkkan'ın sarf ettiği hakaret içerikli sözler kameralara yansımıştı.
Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan hakkında karar belli oldu Şehit ağabeyine küfür ederek bir skandala imza atan Lütfü Türkkan’ın grup başkanvekilliğinden alınacağı kaydedildi.
Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi gazetemize konuştu İyi Partili Lütfü Türkkan’ın Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren’e ağza alınmayacak küfürler etmesi Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Toplumun her kesiminden Türkkan’a tepki yağarken 15 Temmuz Derneği üyeleri, İyi Parti İstanbul İl Binası önünde açıklama yaparak küfürbaz vekili kınadı.