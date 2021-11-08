Ankara’da Yusufcan T. (20) yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki dört katlı binanın bahçe duvarına çarptı.
BAHÇEYE DEVRİLDİ
Bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü ile araçtaki Hasan İ. (17) ve İsa G. (16) yaralandı.
3 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
TEDAVİ ALTINA ALINDILAR
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