Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimde yeni düzenlemeler getiriyor. Getirilecek olan yeni düzenlemeler ile öğretim gören öğrencilerin ücreti devlet tarafından karşılanacağını ve böylece işverenlerin üstünden büyük yük kalkmış olacak. Yeni düzenlemeyle beraber 25 bin öğrencinin istihdamı sağlanacak.

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİ DÜZENLEME

Mesleki eğitime gelen müfredat güncellemesi ile öğrencilerin beceri eğitimleri ve öğretmenlerin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri birlikte planlanacak. Bu süreçte işverenler eğitimin tüm süreçlerinde aktif olarak yer alacak. Mezun olan öğrenciye istihdam konusunda öncelik sağlanacak.

GENÇ İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜRELECEK

Sabah gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki eğitimde yapılacak yeni düzenlemeleri anlattı. Bakan Özer, mesleki eğitimle birlikte işgücü piyasasındaki ihtiyacın karşılanacağı ve genç işsizlik oranının düşeceğini belirtti.

ALMANYA’DAKİ MESLEKİ EĞİTİM MODELİNİ ÖRNEK VERDİ

Özer, Almanya'daki mesleki eğitim modeline örnek verdi. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların, eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranının yaklaşık yüzde 90 olduğunu söyleyen Bakan Özer, durumun genç işsizlik oranına da etki ettiğini vurguladı.

25 BİN GENÇ İSTİHDAM EDİLECEK

Mesleki eğitimle ilgili Turizm Bakanlığı'yla işbirliği olacak otellerde mesleki eğitim merkezlerinin kurularak 25 bin gencin istihdam edilecek. Mesleki eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesiyle öğrencilerin mesleki eğitim ücretleri devlet tarafından karşılanacak işverenin üzerine herhangi bir yük binmeyecek.

Bakan Selçuk: Mesleki eğitim yatırımlarının doruklara çıktığı bir dönemdeyiz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sivas’ta 18 eğitim yatırımının açılışını yaptı. Açılış programında konuşan Bakan Selçuk, “Mesleki eğitimle ilgili 2002’li yılların başından beri yapılagelen mesleki eğitim yatırımlarının artık doruklara çıktığı bir dönemdeyiz” dedi.

MEB'den, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki 40 bin öğretmene patent eğitimi Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ndeki okullarda görev yapan 40 binin üzerindeki yönetici ve öğretmenin tamamına, iki ay süresince fikri mülkiyet ve sınai haklar ile ilgili mesleki gelişim eğitim programı düzenlendi.

MEB’den, Mesleki Eğitim'e 161 milyon liralık destek Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) okullar arası başarı farklarını azaltmak ve mesleki eğitimi güçlendirmek için başlatılan "Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi"ne 161 milyon liralık yatırım yapıldı.