Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Toplumun dinî ve siyasi hassasiyetlerini tahrik ederek tazminat yoluyla ceplerini dolduran fenomenlere mahkemeden kötü haber geldi. Özellikle mahlas kullanarak “tahrik et-dava aç-tazminat kazan” sistemini gelir kapısı hâline getirenler, mahkemelerden eli boş dönüyor. Mahkeme, mahlas kullanarak tahrik söylemlerinde bulunan kişilere açılan davaların yüzde 90’ını ‘kovuşturmaya yer yok” kararıyla geri çeviriyor. Buna gerekçe olarak ise kişinin asıl kimliği sakladığı ve durumu suiistimal etmeye yönelik hareket ettiği gösteriliyor. Avukat Alperen Cihan Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada son dönemde mahkemelerin bu tür davalar ile fazlasıyla meşgul edildiğini söyledi.

GELİR KAPISI OLDU

Çetinkaya “Sosyal medya; özellikle Instagram, Twitter, Facebook ve TikTok, doğru amaçlarla kullanılmadığı takdirde tehlikeli bir araç hâline dönüşebiliyor. Bu mecralar, kişilerin maddi-manevi bütünlüğü için ciddi tehditler oluşturabiliyor. Mahkemelere konu olan davalarda da görüldüğü üzere, bazı fenomen isimler, bunu bir gelir kapısı hâline dönüştürmekte. Ancak mahkemeler bu durumun artık farkında ve tazminat kazanmaya yönelik açılan davaların büyük kısmı, davacı lehine sonuçlanmıyor. Özellikle mahlas ile yapılan paylaşımlarda o kişiye yapılan hakaret suçu, mahkeme nezdinde ‘kovuşturmaya gerek duyulmamaktadır’ kararı ile sonuçlanıyor” diye konuştu.

GERÇEK KİŞİ DEĞİL

Açılan davaların yüzde 90’ının reddedildiğini söyleyen Çetinkaya “Çünkü mahlasın kime ait olduğu ve kişisel bilgileri açık değildir. Bunun için açık hesap kullanılması şartı aranmakta. Aynı şekilde hakareti yapan profil de mahlas ile kısıtlıysa, onun için de ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı verilmektedir. Mahlas sahibinin kamuoyuna mal olmuş bir ismi varsa ve kişisel bilgilerini, yani mahlas sahibini kim olduğu, kamuoyu tarafından biliniyorsa mahkeme farklı bir karar verebilir” açıklamasında bulundu.

Facebook'tan "soytarı" paylaşımı hakaret sayıldı Sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşıma, "Soytarı" yorumunda bulunan kişi hakkında verilen takipsizlik kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek mahkeme, "Soytarı" kelimesinin hakaret amaçlı kullanıldığına dikkat çekerek, takipsizlik kararına yapılan itirazı yerinde buldu.