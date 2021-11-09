Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde servis midibüsü dere yatağına uçtu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralıların olduğu öğrenildi. Kaza, Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu servis midibüsü dere yatağına uçtu. Çok sayıda kişi yaralanırken, kaza yerine ambulanslar sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki müdahalesi sürüyor.

YARALI ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE EDİLİYOR

Servis kazasıyla ilgili gelen ilk bilgilere göre araç içerisinde Emlak Konut Anadolu Lisesi öğrencileri vardı. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere müdahalelerini gerçekleştiriyor. Olay yerinden gelen ilk görüntüler de kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından Kocaeli Valiliği'nden de bir açıklama geldi. Vali Seddar Yavuz, öğrenci servisinin bağlantı köprüsünden aşağıya devrildiğini belirterek, çevre ilçelerden olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiğini dile getirdi.

YARALI SAYISI NETLEŞMEDİ

Sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin gereken müdahaleyi yaptığını aktaran Yavuz, yaralıların ambulanslarla hastanelere sevk edilmeye devam ettiğini kaydetti. Vali Yavuz, yaralı sayısının şu anda netleşmediğini sözlerine ekledi.

2'Sİ AĞIR 25 ÖĞRENCİ YARALI

Kazada 2'si ağır 25 öğrencinin yaralandığı bilgisi kaydedildi

Olay yerinden ilk görüntüler

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