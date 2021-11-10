Türkiye Gazetesi

Balıkesir Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne uyuşturucu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Peşlerinde polis olduğunu anlayan zanlılar, kaçmaya başladı. Kovalamaca Havran ilçesine kadar sürdü. Zanlılar, kendilerini takip eden güvenlik güçlerine ateş açtı. 30 yaşındaki polis memuru Abdulkadir Güngör yaralandı. Şüphelilerden biri yakalanırken diğerleri kaçtı.

Abdulkadir Güngör

ÜÇ ZANLI DAHA YAKALANDI

Bu arada, hastaneye kaldırılan Güngör, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı ve şehadet şerbetini içti. Öte yandan, zanlıların izini süren güvenlik güçleri üç kişiyi daha gözaltına almayı başardı. Bir diğer şüpheli Devrim E. aranırken Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, olayla ilgili açıklama yaptı. Kaymakam Odabaş, şunları söyledi: Edremit Narkotik Grup Amirliğine bağlı olarak Havran’da görev ifa eden ekiplerimiz ne yazık ki girdikleri çatışmada bir polis memurumuz şehit olmuştur. Milletimizin başı sağ olsun. Polis memurumuz Erzurumlu.

Devrim E. aranıyor.

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