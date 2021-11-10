Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov telefonda görüştü. Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel güvenlik konuları ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmuştur” ifadelerine yer verdi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Güler ile Trablus’a gitt Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşıyla Afganistan'ı görüştü Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley, Yunanistan'da görüştü. İki general, önemli konuları ele aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: ‘Görevimiz havaalanını korumak’ ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan hakkın açıklamalarda bulundu. Mark Milley, “Afganistan ordusunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu” dedi.