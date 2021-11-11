Türkiye Gazetesi

Cevet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının bütçe sunumunu yaptıktan sonra milletvekillerinin sorularını cevapladı. "Bizim, Türk Hava Kurumunun (THK) eski, uçmayan ve faal olmayan uçaklarını kiralama şansımız yok" diyen Pakdemirli "Zaten her sene ihaleye çıkıyoruz. THK’ya düşman bir kurum değiliz. THK’ya yardım ediyoruz. THK’ya 200 milyona yakın para ödedik. Şu anda göklerimizde uçan Rus uçakları THK tarafından kiralandı. THK’nın elindeki uçaklar yorgun, motorları yorgun, çalışmıyor" dedi.

"YANGINLAR BAŞLADIĞINDA ÜÇ UÇAĞIMIZ VARDI"

Orman yangınlarını söndürme konusunda uçak alım projesine başladıklarını açıklayan Pakdemirli "2022 bütçemize de 2,4 milyara bunu koyduk. Bu uçaklar önümüzdeki sezona yetişmezse kiralama yaparız. Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını 15 günde söndürdük. Uçaktan attığınız su, yere inene kadar kuruyor. Orman kahramanlarımız sayesinde mücadele ettik ve başarılı olduk. Yangınlar başladığında üç uçağımız vardı. Yangınlar esnasında 18 uçağa çıktık. 39 helikopterle girdik, 70 helikoptere çıktık. 4 İHA’yla girmiştik, 8 İHA’yla çıktık" ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'den balıkçılara destek müjdesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, balıkçılara müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli müsilaj nedeniyle zarar gören balıkçılara yaklaşık 8,2 milyon lira destek ödemesini bu hafta yapacaklarını açıkladı.

Bakan Pakdemirli: Yanan alanları tekrar ağaçlandıracağız Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kızılcahamam'da düzenlenen İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayına katıldı. Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Yanan alanları tekrar ağaçlandırarak, Yeşil Vatan'ın bir parçası haline getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." dedi.​​​​​​​

Bakan Pakdemirli, Hayvan Takip Sistemi'ni tanıttı | Hayvan Takip Sistemi nedir? Tarım Bakanlığı akıllı küpe uygulamasını bütün Türkiye’de devreye alıyor.