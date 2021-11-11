Türkiye Gazetesi

Yılmaz BİLGEN

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) organize operasyonu ile Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde vurulan araçta PKK’nın Suriye yapılanmasının kurucusu Yusuf Kilo etkisiz hâle getirildi.

Örgüte yakın kaynaklar, Kamışlı’nın Hilaliye bölgesinde SİHA tarafından vurulan ve içerisindeki üç militanın öldürüldüğü araçta sivillerin olduğunu iddia etti. Olaydan kısa sürü sonra saha kaynakları bu isimlerin Yusuf Kilo ile korumaları Mazlum Mustafa Kilo ve Mihemed Mahmud Kilo olduğunu duyurdu. PKK’nın sivil vatandaş dediği terörist Yusuf Kilo’nun 1983 yılında örgütün Suriye yapılanmasını ilk kuran isim olduğu öğrenildi.

AİLE BOYU TERÖRİSTLER

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan ile 1980 yılında tanışan Yusuf Kilo, Irak ile birlikte Doğu ve Güneydoğu’da Türkiye’ye karşı uzun yıllar terörist faaliyetlerde bulundu. Terörist Kilo’nun beş oğlu ve kardeşleri ile birlikte çok sayıda yakını PKK saflarında Türkiye’ye karşı faaliyet yürütüyor. Kilo’nun terör örgütüne katılan oğullarından İsa Kilo 14 Eylül 1992’de Haftanin’de, diğer oğlu Nureddin ise Siirt’e bağlı Şirvan bölgesinde 9 Temmuz 1991 tarihinde Mehmetçik tarafından etkisiz hâle getirildi. Kandil üzerinde büyük etkisi olan Yusuf Kilo, kara kutu ve örgüt hiyerarşisinde Ferhat Abdi Şahin, Elder Halil ve İlham Ahmed gibi isimlerden daha üst konumdaydı.

TÜRKMEN VE ARAPLARIN ARAZİLERİNE EL KOYDU

PKK terör örgütüne 1980’lerin başında katılan Yusuf Kilo, 2011 sonrası Afrin, Kamışlı gibi bölgelerde terör kantonlarının kurulmasında etkin rol üstlendi. Tüm işgal alanlarında terör kamplarının kurulmasını sağladı. PKK’nın terör yöntemleri ile ele geçirdiği Türkmen ve Arap köylerinde on binlerce dönüm toprak ve sanayi kuruluşuna el koyan Yusuf Kilo bu yağma faaliyetlerinden elde ettiği paraların bir kısmını örgüte gönderirken önemli bir bölümünü zimmetine geçirdi. Menbiç, Kamışlı, Dırbesiye, Rakka, Deyr el-Zor ve Haseke’de yürütülen her ticari faaliyetten örgüt adına haraç alan çetenin başında yine aynı isim var. Bu çete aynı bölgelerde yapılan tüm zirai faaliyetlerden de PKK adına yüzde 20 oranında emniyet payı adı altında zorla para topluyor.

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