Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin son aylarda yaşadığı orman yangınlarıyla büyük çevre felaketi yaşadı. Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Konakkuran Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.



Antalya'daki orman yangınının izlerini silecek ilk fidan yarın toprakla buluşacak Antalya'da orman yangını felaketinde zarar gören 60 bin hektarlık yeşil alanda, ilk fidan yarın toprakla buluşacak.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını Mersin’in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı. 20 arazöz ve bir helikopter ile yangına müdahale ediliyor.