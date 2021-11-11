Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında bulunan Türkiye, yine bir sarsıntıyla sallandı. Bu defa deprem haberi Adana Karaisalı'dan geldi. Karaisalı, 3.8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

DEPREM YERİN 7,3 KM DERİNLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Karaisalı ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 10.17'de meydana geldi. Yerin 7,03 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı'nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika... Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem Adana'da, 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin merkezinin Karaisalı ilçesi olduğu öğrenildi.

AFAD açıkladı, Konya'da 5.1 büyüklüğünde deprem oldu Son dakika deprem haberi Konya'dan geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin Konya'nın Meram ilçesinde saat 20.43 sularında gerçekleştiği bildirildi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak ölçüldü.