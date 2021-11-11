Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki bir savunma sanayi firması tarafından geliştirilen ve 23 Nisan 2022 tarihinde İstanbul Boğazı’nda yüzdürülmesi beklenen ' Robot Yunus Balığı' yüzeceği günü bekliyor. SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda görücüye çıkan ‘askeri robot yunuslar’ kriptolu bir şekilde haberleşme imkanının yanı sıra su altında arama kurtarma da yapacak. Tekil ya da sürüler halinde deniz altında arama, keşif, gözlem, kurtarma ve saldırı savunma görevlerinde bulunacak olan yapay zeka ürünü askeri robot yunuslarla ilgili konuşan İBAK Savunma Sanayi Anonim Şirketi yetkilisi Sertan Ayçiçek, 200 kilo 430 kilo arasında bir ürün olacağını ifade etti.

DENİZ ALTININ GÖZÜ KULAĞI OLACAK

Ayçiçek, " Biz suyun altında haberleşmenin olmadığı yerlerde sürünün avantajından faydalanarak kendi dillerinde birbiriyle haberleşmesini sağlıyoruz. Su altının gözetlenmesi dinlenmesi ve analizlenmesi, haritalanması ve istihbarat yapabilecek bir ürün olarak bunları yaptık. 23 Nisan 2022'de 2 tanesinin sırtını göstermiş olacağız. Şu anda şu anda 2 tane yüzen yunusumuz var çalışmalar devam ediyor. Üzerinde kamera ve haritalama sistemi olacak. Kriptolu çalışan 3 sistem olacak üstünde. Biz su altında 70 kilometrelik bir menzil içerisinde 18 saat çalışır 6 saat kablosuz olarak şarj olabilir durumdayız. Raporlama şu şekilde olacak, hayvanın doğal yapısı gereği nefes almak üzere su üstüne çıktığında aşağıdaki verinin tamamını gökyüzüne iletiyor. Gökyüzünden aldığını da aşağıdaki arkadaşlarına iletiyor olacak. Planlarımızda üzerinde yüksek miktarda faydalı yüklerde konulabilir durumda olacak. Ürün deniz altına gözü kulağı ve silahı olacak" dedi.

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