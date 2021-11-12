Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak, ülkemiz havaalanlarından Belarus’a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır” açıklamasında bulundu.





Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını 12 bine çıkardı Polonya, Belarus sınırından ülkeye girmeye çalışan göçmen grubunu önlemek için sınırda görev yapan asker sayısını 12 bine çıkardı.

BM: Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 4 göçmenin donarak ölmesi şok edici Birleşmiş Milletler (BM), Polonya ve Belarus sınırı yakınlarında 2'si Iraklı 4 göçmenin donarak ölmesinin şok edici olduğunu ve olaydan büyük üzüntü duyulduğunu bildirdi.