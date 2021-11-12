İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çeken 3 İsrailli ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı. Geçtiğimiz gün Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çift ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.
EVİN RESMİNİ ÇEKİP BİRBİRLERİNE GÖSTERDİLER
Kuledeki çekim esnasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Erdoğan’ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 İsrailli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi
ASKERİ CASUSLUKTAN TUTUKLANDILAR
Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde MİT, 15 Mossad ajanını gözaltına alınmıştı.
İsrailli çift, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini fotoğraflarken yakalandı Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekti. Bunu, bir çalışanın dikkati ortaya çıkardı.
MOSSAD ajanının ev arkadaşı konuştu: Hiç şüphelenmedim MİT'in operasyonu ile gözaltına alınan Mossad ajanlarından Muhammed Salhab'ın Konya'da 1 yıl boyunca beraber yaşadığı eski ev arkadaşı Salhab'dan hiç şüphelenmediğini, sadece bir kezSalhab'ın İsviçre'ye gittiğini söyledi.
Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çeken İsrailliler tutuklandı
Çamlıca Kulesi'ne çıkan İsrailli karı koca ve yanlarında bulunun bir kadın, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki villasının fotoğraflarını çekmişti. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.
İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çeken 3 İsrailli ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı. Geçtiğimiz gün Üsküdar’daki Çamlıca Kulesi’nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çift ile bir kadın, kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti.
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