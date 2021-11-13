Türkiye Gazetesi

Fransa’da BFM TV’de Belarus-Polonya göçmen krizi ile ilgili bir programa katılan Fransız eski manken ve politikası Julien Odoul, Avrupa’nın asıl görevinin öncelikle Avrupalıları korumak olduğunu söyledi. "Bu sınırı kesinlikle açmamalıyız, birçoğu potansiyel tehlikeli olan bu göçmenleri kesinlikle almamalıyız" diyen Odoul, Fransız gazeteci Olivier Truchot'un "Dikenli tellerin ardında donarak ölmelerine izin mi verelim?" sorusuna ise "Evet elbette yani kesinlikle evet" cevabını verdi.

KONUKLARDAN TEPKİ ALINCA İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Gazetecinin şaşırarak üst üste sorduğu "Yani donarak ölüme mi terk edelim?" sorusuna Odoul, "Aksi durumda Avrupa'nın bir göçmen istilasıyla karşı karşıya kalacağı" sözleriyle kendini savundu. Şaşkınlığını gizleyemeyen Truchot, Odoul'a tekrar, "Sorumu cevaplayın Julien Odoul. 'Elbette onları donarak ölüme terk etmeliyiz' mi dedin?" sorusunu yöneltti. Diğer konukların da rahatsız olduğunu gören Odoul, bu sefer ifadesini değiştirerek "Hayır, soğuktan ölmelerine izin vermiyoruz, onları fiilen Avrupa sınırlarının dışında bırakıyoruz." dedi.

BAŞÖRTÜLÜ BİR ANNENİN DIŞARI ATILMASINI İSTEMİŞTİ

Fransız politikacının ifadeleri, ülkedeki diğer birçok programda da tartışma konusu oldu. Aşırı sağcı Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birliğin (RN) üyesi Julien Odoul, Ekim 2019'da da Bourgogne-Franche-Compte'deki yerel bölge konseyine, okul gezisindeki öğrencilerle gelen başörtülü refakatçi bir annenin dışarı atılmasını istemişti.

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