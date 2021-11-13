Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibata geçtiği bilgisi alması üzerine sahtecilik suçundan sabıkası olan şahıs takibe alındı. Takip neticesinde Zeytinburnu ilçesinde kiraladığı iş yerini matbaaya çevirerek sahte para basma amacıyla özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.

İŞ YERİNİ DARPHANEYE ÇEVİRDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düğmeye basılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi. Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin baskınıyla neye uğradığını şaşıran Y.Y.G. para basarken suçüstü yakalandı. Yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 40 bin adet sahte 100 ABD Doları, maddi değeri yaklaşık 7 milyon Türk Lirası olan 500 bin adet İngiltere Kraliyet Pulu, 500 adet Fransa vatandaşı kimlik kartı ile sahte para üretiminde kullanılan yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı. Yakalanan Y.Y.G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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