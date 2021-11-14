Türkiye Gazetesi

Sivas Valiliği’nin attığı adımlarla oluşturulan ve kent merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Altınkale, her mevsim ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pamukkale travertenlerine benzeyen Altınkale, güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor.

EŞSİZ GÜZELLİĞİ İLE KENDİNE HAYRAN BIRAKIYOR

Kaplıca suyuna ise içerisinde yüksek miktarda bulunan mineraller rengini veriyor. Eşsiz güzelliği ile büyüleyen Pamukkale’nin kardeşi Altınkale, kışın da ziyaretçilerini bekliyor. Sivas’ın donduran soğuklarında misafirler 40 derecelik suda keyifli anlar yaşayacak.

“GÜZEL BİR TURİSTLİK ALAN OLDU”

Altınkale’yi ziyaret eden Yılmaz Elçi, “Bizim zamanımızda buralar çayırlık çimenlikti. Buralar güzelleşti, çevre düzenlemesi de yavaş yavaş tamamlanıyor. İnşallah ileride daha güzel olacak. Güzel bir turistik alan oldu. Genelde ben 3 haftadır sık sık gelmeye çalışıyorum. Sürekli geliyorum. Biliyorsunuz bizim Sivas’ta insanlar soğuğa pek gelemiyor’’ dedi.

“ŞEHİR DIŞINDAN ÇOK FAZLA GELEN VAR”

Şükrü Karabulut ise, “Buraya Suşehri’nden geldim. Yazın daha sık gelenler olduğunu düşünüyorum. Burası gayet güzel. Vakit geçirmek için ideal bir yer. Bolca fotoğraf çekindik. Şehir dışından da çok fazla gelen var. Özellikle baharda çok ciddi bir nüfus artışı oluyor. Sıcak çermiğin has bir özelliği vardır, kükürtlü su. Hamamı ve sıcak sularıyla meşhur bir yer. Burası da ayrı bir yer oldu’’ diye konuştu.

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